17 Mayıs 2022, Salı
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Kars’ta iki kardeşin feci ölümü! Sokak ortasında kurşuna dizdi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan Fevzi Koç, Uğur Otu ve Burhan Otu arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Fevzi Koç, Otu kardeşlere art arda ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle yere yığılan kardeşler, tüm çabalara rağmen hayatlarını kaybetti.