Karnındaki bebeğiyle katledildi! İzmir’de 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Konak ilçesinde, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sezen Ünlü'nün bebeği de öldü. A Haber ekibinden Sefer Ayçe cinayetin işlendiği mahallede detayları aktardı. Sezen'in ve bebeğinin katili ifadesinde ne dedi?