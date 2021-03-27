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Karnındaki bebeğiyle katledildi! İzmir’de 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

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Giriş: 27.03.2021 10:14
Güncelleme:27.03.2021 10:18
Konak ilçesinde, 5 aylık hamile Sezen Ünlü, 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Sezen Ünlü'nün bebeği de öldü. A Haber ekibinden Sefer Ayçe cinayetin işlendiği mahallede detayları aktardı. Sezen'in ve bebeğinin katili ifadesinde ne dedi?
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