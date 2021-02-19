Karlı yolları aşarak aşı yapıyorlar

Sağlık çalışanları her türlü zorluğa karşı karlı yolları aşarak aşı yapmaya gidiyor. Ekipler zorlu kış şartlarına rağmen görevinin başında. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Sağlık çalışanları her türlü zorluğa karşı karlı yolları aşarak aşı yapmaya gidiyor. Ekipler zorlu kış şartlarına rağmen görevinin başında. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

PES ETMEK YAKIŞMAZ

A Haber'e konuşan ekip yaşadığı zorlukları anlattı: Koronavirüs ülkemize geldiği günden beri vatandaşlarımızın yanındaydık. Şimdi de en ücra köylere en uzak evlere koronavirüs aşısını ulaştırmak için elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. İnşallah beraber bunu yeneceğiz. Bize pes etmek yakışmaz yürüyerek de olsa halkımıza vatandaşımıza aşıları ulaştıracağız inşallah.