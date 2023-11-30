Karlı yollarda nasıl yürünmeli? Çatılardaki buz sarkıtlarına dikkat

Karlı ve buzlu yolda kayarak düşmek ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabiliyor. Nelere dikkat edilmeli nasıl önlem alınmalı? A Haber’e konuşan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Halil Sezgin Semis karlı havalarda ayakkabı seçiminin önemine değindi.

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