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Karlı yollarda nasıl yürünmeli? Çatılardaki buz sarkıtlarına dikkat

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 14:42
Karlı ve buzlu yolda kayarak düşmek ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabiliyor. Nelere dikkat edilmeli nasıl önlem alınmalı? A Haber’e konuşan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Halil Sezgin Semis karlı havalarda ayakkabı seçiminin önemine değindi.
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