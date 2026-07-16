Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında: 8 isim gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdıkları ya da bu amaçla yer temin ettiklerine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik örnek alınması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği bildirildi.