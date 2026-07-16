Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temaslarının ardından bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de diplomasi trafiğini sürdürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelen Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, Kiev'deki temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler, barış süreci ve bölgesel meselelerin ele alındığını belirtti. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını ifade ederek, bölgesel istikrarın korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.