Haluk Levent ifadesinde ne anlattı?

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmanın perde arkasındaki detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emniyet ve savcılığa gelen yeni bilgiler, skandalın boyutunun tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu kanıtlar nitelikte. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, ulaşılan son ihbarların binlerle değil, milyon dolarlarla ifade edildiğini belirterek, yaşanan bu sürecin çok daha büyük bir tablonun sadece başlangıcı olduğunu vurguladı.