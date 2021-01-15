İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. Megakentin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağdı. Özellikle Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Ümraniye'de etkiliydi kar. Sürücüler için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Peki karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? Karlı havalarda araç nasıl kullanılmalı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Karlı havada güvenli sürüş teknikleri neler? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. İleri sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar anlattı.

Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. İleri sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar anlattı. İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler...