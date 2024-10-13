13 Ekim 2024, Pazar
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Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü
Diyarbakır'da karı koca arasında yaşanan kavgada aileler çağrıldı. Gelin tarafından gelen yakınlar, damat Mehmet Ali Baran ve kuzeni 4 aylık evli Vedat Baran'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzenin öldüğünü, Agit Baran'ında yaralandığını belirledi. Gelin Esma Baran ve yakınları, 2 çocuğunu alıp olay yerinden uzaklaştı.