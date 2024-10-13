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Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü

Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 00:09
Diyarbakır'da karı koca arasında yaşanan kavgada aileler çağrıldı. Gelin tarafından gelen yakınlar, damat Mehmet Ali Baran ve kuzeni 4 aylık evli Vedat Baran'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzenin öldüğünü, Agit Baran'ında yaralandığını belirledi. Gelin Esma Baran ve yakınları, 2 çocuğunu alıp olay yerinden uzaklaştı.
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