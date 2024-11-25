Kardan kapanan yolun açılmasını halay çekerek beklediler

Amasya'nın Taşova ilçesinden düğün dönüşü İstanbul'a giden aile, dönüş yolunda kara yakalandı. Yolun kapalı kalmasını fırsat bilen aile zurna-çalıp, halay çekti. Mustafa Uluçam'ın zurna çaldığı, diğer arkadaşlarının da halayla eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eğlenceye çevredeki bazı vatandaşlar da katılarak halayın coşkusunu artırdı. Görüntüler, karla kaplı yolda eğlenceyi zirveye taşıyan grubun neşeli anlarını gözler önüne serdi.

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