21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 16:17
Güncelleme:21.01.2022 16:33
İstanbul’dan tatil için Trabzon’un Şalpazarı ilçesine gelen 4 arkadaş, evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları patika yoldan ekipler tarafından halatla kurtarıldı. İstanbul'dan 4 günlük tatil için Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy mahallesine gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül, patika yoldan eve giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 4 kişi, AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediye ve Şalpazarı Belediye ekipleri araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaştı. Patika yola halat yardımıyla inen ekipler 4 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. 4 arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 aylık hamile eşini öldürdü!
4 aylık hamile eşini öldürdü!
İstanbul’da taksici dehşeti! Önce kaçırdı sonra da...
İstanbul'da taksici dehşeti! Önce kaçırdı sonra da...
Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi
Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi
35 kiloluk varili tek hamlede çaldı!
35 kiloluk varili tek hamlede çaldı!
Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın
Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın
Doktora saldırı anı kamerada!
Doktora saldırı anı kamerada!
Temizlik işçisi bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Temizlik işçisi bulduğu 22 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Sosyal medya bu karneleri konuşuyor!
Sosyal medya bu karneleri konuşuyor!
Buzlanan yolda kayan otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada
Buzlanan yolda kayan otomobilin çocuğa çarptığı kaza kamerada
Kara ve kızıl! Aynı karede
Kara ve kızıl! Aynı karede
60 bin İngiliz turist gelecek
60 bin İngiliz turist gelecek
Yakaladığı balığın ağzından çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Yakaladığı balığın ağzından çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Daha Fazla Video Göster