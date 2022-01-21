21 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Karda mahsur kalanlar halatla kurtarıldı... O anlar böyle görüntülendi
İstanbul’dan tatil için Trabzon’un Şalpazarı ilçesine gelen 4 arkadaş, evlerine giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları patika yoldan ekipler tarafından halatla kurtarıldı. İstanbul'dan 4 günlük tatil için Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy mahallesine gelen Osman, Murat, Ali ve Tuncay Gelgül, patika yoldan eve giderken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken 4 kişi, AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediye ve Şalpazarı Belediye ekipleri araç yolunu iş makineleri ile açarak mahalleye ulaştı. Patika yola halat yardımıyla inen ekipler 4 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. 4 arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.