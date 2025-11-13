13 Kasım 2025, Perşembe

Karakutu ne zaman çözümlenecek? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Giriş: 13.11.2025 10:48
A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Dr. Mustafa Sıtkı Tatar, düşen uçağın sırrını çözecek olan karakutu incelemesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Bu model uçakların geçmişte yaptığı kazaların yüzde 41'inin teknik arızadan kaynaklandığına dikkat çeken Tatar, nihai sonuçların alınmasının "bir ila iki ay" sürebileceğini belirtti.
