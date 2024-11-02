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Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum! Ekibimiz çalma deneyimi yaşadı

Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum! Ekibimiz çalma deneyimi yaşadı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 14:11
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Süleyman Serin 30 yıldır keçi derisi ve şimşir kullanarak tulum yapıyor. Karadenizlilerin yaşam biçimi haline gelen tulumu gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını kaydeden Serin "Tulum insanların hayatına dokunuyor" dedi.
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