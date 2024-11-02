02 Kasım 2024, Cumartesi
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Karadeniz’in kültürel mirası: Tulum! Ekibimiz çalma deneyimi yaşadı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Süleyman Serin 30 yıldır keçi derisi ve şimşir kullanarak tulum yapıyor. Karadenizlilerin yaşam biçimi haline gelen tulumu gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını kaydeden Serin "Tulum insanların hayatına dokunuyor" dedi.