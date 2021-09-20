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Kar yağışları geliyor! Uzman isimden vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı | Sıcaklık 10 derece birden düşecek

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 14:36
Meteorolojinin tahminlerine göre, yarından itibaren yurdun kuzeybatısından giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla beraber sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Sıcaklıklar on derece birden azalacak. Hava tahminleri uzmanı Cengiz Çelik, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarad bulundu. Çelik, "Erciyes’in zirvesine kar yağdı. Önümüzdeki sistemle birlikte biraz daha alt seviyelerine Erciyes Dağı’nda kayak merkezlerine yağacak. Bir de yine Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yaylalarda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklıklar biraz daha düşecek 10 dereceye varan miktarlarda sıcaklıklarda düşüşler bekliyoruz. Bu sistem Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara’dan başlayarak hızla Perşembe günü için tüm yurdumuzu etkileyecek ve tüm yurtta sıcaklıkları düşürecek diyebiliriz." dedi.

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