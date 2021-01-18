18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2021 15:27
Güncelleme:18.01.2021 16:02
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA TARİH VERDİ! ETKİSİNİ YİTİRMESİNİ BEKLİYORUZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Etkisini yitirmesini bekliyoruz
"Etkisini yitirmesini bekliyoruz"
Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
Kayıp doktordan acı haber
Kayıp doktordan acı haber
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kar yağışı devam edecek mi?
Kar yağışı devam edecek mi?
Şoke eden olay! Buzlanan yolda...
Şoke eden olay! Buzlanan yolda...
İstanbul'un hazineleri kaleler
İstanbul'un hazineleri kaleler
Arama çalışmalarında son durum ne?
Arama çalışmalarında son durum ne?
ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti
ABD Türk tabancasını 2020'nin en iyisi seçti
Denizli-Antalya yolunda son durum ne?
Denizli-Antalya yolunda son durum ne?
Daha Fazla Video Göster