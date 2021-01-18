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Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.