Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

BU GÜNLERE DİKKAT!

Ancak Çarşamba ve Perşembe günü özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığının -2,-3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamalar yaşanabilir çok dikkatli olmalarını istiyoruz.