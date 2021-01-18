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Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

ETKİSİNİ YİTİRMESİNİ BEKLİYORUZ

İstanbul'da kar yağışlarının etkisini yitirmesini bekliyoruz. Yarın sabah saatlerinde Kuzey kesimlerde hafif kar yağışları görülebilir ama il genelinde bugünden sonra önemli bir kar yağışı beklenmiyor.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

BU GÜNLERE DİKKAT!

Ancak Çarşamba ve Perşembe günü özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığının -2,-3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamalar yaşanabilir çok dikkatli olmalarını istiyoruz.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Bunun dışında İstanbul'da Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarımız ısınıyor.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

HAFTA SONU NASIL OLACAK?

Cuma ve Cumartesi günü 12-13 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da hafta sonunda yağmur şeklinde yağışların görülmesini bekliyoruz. İstanbul'daki önümüzdeki 2 gün daha etkili daha sonra etkisini yitirecek.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yurt genelinde soğuk hava özellikle yağışlı havanın Doğu'ya doğru hareket etmesini bekliyoruz. Güney Doğu Anadolu bölgesinde Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışları bekleniyor. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

Vatandaşlarımızın Salı günü çok dikkatli olmasını istiyoruz. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının Doğu'ya doğru hareket ederek ülkemizi terk etmesini bekliyoruz.

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz

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