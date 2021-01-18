Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim canlı yayında tarih verdi! Etkisini yitirmesini bekliyoruz
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Peki kar yağışı devam edecek mi? Yağışlar ne kadar sürecek? Hava tahmin uzmanı Abdullah Macit A Haber canlı yayınında yanıtladı. Macit, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ETKİSİNİ YİTİRMESİNİ BEKLİYORUZ
İstanbul'da kar yağışlarının etkisini yitirmesini bekliyoruz. Yarın sabah saatlerinde Kuzey kesimlerde hafif kar yağışları görülebilir ama il genelinde bugünden sonra önemli bir kar yağışı beklenmiyor.
BU GÜNLERE DİKKAT!
Ancak Çarşamba ve Perşembe günü özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklığının -2,-3 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamalar yaşanabilir çok dikkatli olmalarını istiyoruz.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Bunun dışında İstanbul'da Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarımız ısınıyor.
HAFTA SONU NASIL OLACAK?
Cuma ve Cumartesi günü 12-13 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'da hafta sonunda yağmur şeklinde yağışların görülmesini bekliyoruz. İstanbul'daki önümüzdeki 2 gün daha etkili daha sonra etkisini yitirecek.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Yurt genelinde soğuk hava özellikle yağışlı havanın Doğu'ya doğru hareket etmesini bekliyoruz. Güney Doğu Anadolu bölgesinde Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışları bekleniyor. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkmasını bekliyoruz.
Vatandaşlarımızın Salı günü çok dikkatli olmasını istiyoruz. Çarşamba gününden itibaren kar yağışının Doğu'ya doğru hareket ederek ülkemizi terk etmesini bekliyoruz.