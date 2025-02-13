13 Şubat 2025, Perşembe
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Kan bağışları düştü stoklar azaldı! Kızılay’dan gönüllü bağışçılara çağrı
Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve zorlu kış koşulları nedeniyle kan bağışlarında düşüş yaşandı. Hastanelerin kan ihtiyacını güvenle karşılamak amacıyla Türk Kızılay tarafından ulusal çapta bir kan bağış kampanyası başlatıldı. Uzmanlar kan bağışının önemine dikkat çekti.