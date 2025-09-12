12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kahramanmaraş’ta poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı
Kahramanmaraş’ta poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı

Kahramanmaraş’ta poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 10:37
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki çocuk bir poligondan 2 tabanca ve 300 mermi çaldı. 16 yaşındaki çocuk yakalandı. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ayrıntılar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı
Poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı
Poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı
CHP’de mutlak butlan mesaisi!
CHP'de mutlak butlan mesaisi!
Ev almak isterken dolandırıldılar!
Ev almak isterken dolandırıldılar!
Otel faciasında yeni deliller dosyada
Otel faciasında yeni deliller dosyada
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
Yanan depo havadan görüntülendi
Yanan depo havadan görüntülendi
Aksaray’da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Aksaray'da annesine kardeşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Madde etkisindeki kadın polise bıçakla saldırdı
Gümüşhane’de ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı
Gümüşhane’de ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı
Yarım saat ara ile aynı caddede bıçaklı kavga!
Yarım saat ara ile aynı caddede bıçaklı kavga!
Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonu!
Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonu!
Tuzla’da pazardan dönen çift kaza yaptı!
Tuzla’da pazardan dönen çift kaza yaptı!
Daha Fazla Video Göster