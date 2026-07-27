Gürsel Tekin "figüran" iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

CHP'nin üye katılım töreninde cast ajansı aracılığıyla gerçekte parti üyesi olmayan kişilerin törene getirildiği yönündeki iddialar yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar ve bu yöndeki yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Gürsel Tekin'in de konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan soruşturmaya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.