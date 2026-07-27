Trump-Netanyahu işgal planı mı yapacak?

A Haber ekranlarında 26 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan, Orhan Sali'nin moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programında, “Savaş Salı günü yeniden mi başlayacak? Netanyahu Trump’tan Salı günü ne isteyecek? Trump-Netanyahu işgal planı mı yapacak? Netanyahu ABD yolcusu: Beyaz Saray’da ne oluyor? Trump İran’da çıkış yolu mu arıyor? İran’da kara saldırısı nasıl sonuçlanır? İran ABD’ye diz çöktürebilir mi? İran’da değil İsrail’de mi rejim çöküyor?” sorularına yanıt arandı.