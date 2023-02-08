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Kahramanmaraş'ta Çağrı Reşit Pervane depremden 45 saat sonra kurtarıldı

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Giriş: 08.02.2023 02:19
Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 23 yaşındaki Çağrı Reşit Pervane enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki yıkılan Arıkan Otel'den seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından 23 yaşındaki Çağrı Reşit Pervane enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkazın altından 45 saat sonra çıkarılan, kaynak işçisi Pervane'nin çalışmak için kente geldiği, depreme kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

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