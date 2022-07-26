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Kahramana veda... Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 14:38
Güncelleme:26.07.2022 14:46
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 4 güvenlik korucusuyla birlikte şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan (30), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
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