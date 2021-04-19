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Kahraman Binbaşı Seyfullah Aydın'dan "Vatanım" şiiri! Duygulandıran şiiri A Haber'de okudu: Uğrunda benim için nedir ki ölüm!

A Haber
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Giriş: 19.04.2021 14:41
Güncelleme:19.04.2021 15:56
Kahramanlar yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Eren-10  operasyonu kapsamında teröristlerle mücadelede eden Jandarma Komando Binbaşı Seyfullah Aydın, aynı zamanda şiir yazıyor. Kahraman binbaşı, o şiirlerinden birini A Haber'e okudu.
Kahraman Binbaşıdan duygulandıran şiir KAHRAMAN BİNBAŞI'DAN DUYGULANDIRAN ŞİİR
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Kahraman Binbaşı'dan duygulandıran şiir
Kahraman Binbaşı'dan duygulandıran şiir
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