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Kahraman Binbaşı Seyfullah Aydın'dan "Vatanım" şiiri! Duygulandıran şiiri A Haber'de okudu: Uğrunda benim için nedir ki ölüm!
Kahramanlar yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Eren-10 operasyonu kapsamında teröristlerle mücadelede eden Jandarma Komando Binbaşı Seyfullah Aydın, aynı zamanda şiir yazıyor. Kahraman binbaşı, o şiirlerinden birini A Haber'e okudu.