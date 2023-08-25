25 Ağustos 2023, Cuma
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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda 1 şehit
İstanbul Kağıthanede "uyuşturucu" ihbarını değerlendiren polis, bir daireye operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören uyuşturucu tacirleri, uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açtı. Ağır yaralanan iki polisten Hakan Telli, hastanede şehit oldu. Operasyonda zehir tacirlerinden biri etkisiz hale getirildi; biri yaralı 4'ü de yakalandı.