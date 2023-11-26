Kağıthane'de otomobile silahlı saldırıda başından vuruldu

Olay, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi?nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Öncü, kullandığı 34 HLZ 789 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken, kendisini yol kenarında bekleyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Öncü, gaza basarak kaçmaya çalışırken, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar arkasından 17 el ateş etti. Caddenin soluna saparak saldırganlardan kurtulmak isteyen Fırat Öncü, kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Otomobil ise park halindeki iki araca çarparak durabildi. Cadde sakinleri silah sesini duyarak dışarı çıkarken, saldırganlar da olay yerinden yaya olarak kaçtı.