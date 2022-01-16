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Kadıköy'deki tantuniciden 'pes' dedirten savunma!

DHA
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Giriş: 16.01.2022 17:50
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanlarını azarladığı görüntülerle ilgili konuştu.
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