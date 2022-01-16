16 Ocak 2022, Pazar
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Kadıköy'deki tantuniciden 'pes' dedirten savunma!
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanlarını azarladığı görüntülerle ilgili konuştu.