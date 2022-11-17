17 Kasım 2022, Perşembe
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Kadıköy'deki metrobüs kazası böyle gerçekleşti! İşte görüntüler
Son dakika haberleri... Kadıköy Söğütçeşme durağından çıkan bir metrobüs önce duvara çarptı ardından kaldırıma çıktı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.