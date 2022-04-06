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Kader sokak ortasında sevgilisi tarafından katledilmişti! Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2022 17:02
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde metrobüsten inmesini bekleyip sokak arasına çektikten sonra eski sevgilisi Alparslan Çay tarafından katledilen 23 yaşındaki Kader Gökçe’nin ölmeden öncesine ait yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde katil Alparslan Çay’ın bir kafede Kader Gökçe’ye evlenme teklifi ettiği Gökçe’nin de bunu kabul ettiği yansıyor. İkilinin mutlu anlarına dair onlarca yeni kare ortaya çıktı. Günler öncesinde evlilik teklifi ettiği kadını sokak ortasında katledilen Çay’ın başka bir kadınla evli ve boşanma sürecinde olduğu öğrenilirken aralarındaki anlaşmazlığında Gökçe’nin bunu öğrenince ortaya çıktığı iddia edildi.
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