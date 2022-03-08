Kabe'de sosyal mesafesiz ilk sabah namazı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı. Karar, ülkede 5 Mart'ta Kovid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram'da Müslümanlar Kovid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.

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