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Kabe'de sosyal mesafesiz ilk sabah namazı

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Giriş: 08.03.2022 10:03
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Haram'da bulunan sosyal mesafe etiketlerini kaldırma kararı aldı. Karar, ülkede 5 Mart'ta Kovid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından gelirken, Mescid-i Haram'da Müslümanlar Kovid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafe kuralına uymadan sabah namazı kıldı.
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