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Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı
Koronavirüs nedeniyle oldukça az kişinin ziyaret edebildiği Kabe'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kabe'nin yakınında yere inen bir güvercin başıyla yere eğilerek secde hareketi yaptı. Tavaf yapanlarca görüntülenen güvercin ilgi odağı oldu.
Koronavirüs nedeniyle oldukça az kişinin ziyaret edebildiği Kabe'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kabe'nin yakınında yere inen bir güvercin başıyla yere eğilerek secde hareketi yaptı. Tavaf yapanlarca görüntülenen güvercin ilgi odağı oldu.