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Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

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Giriş: 20.01.2021 09:51
Güncelleme:20.01.2021 09:53
Koronavirüs nedeniyle oldukça az kişinin ziyaret edebildiği Kabe'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kabe'nin yakınında yere inen bir güvercin başıyla yere eğilerek secde hareketi yaptı. Tavaf yapanlarca görüntülenen güvercin ilgi odağı oldu.

Koronavirüs nedeniyle oldukça az kişinin ziyaret edebildiği Kabe'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kabe'nin yakınında yere inen bir güvercin başıyla yere eğilerek secde hareketi yaptı. Tavaf yapanlarca görüntülenen güvercin ilgi odağı oldu.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı KABE ZİYARETÇİSİ GÜVERCİNDEN İLGİNÇ HAREKET! BAŞIYLA SECDE YAPTI

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