Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı
Koronavirüs nedeniyle oldukça az kişinin ziyaret edebildiği Kabe'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kabe'nin yakınında yere inen bir güvercin başıyla yere eğilerek secde hareketi yaptı. Tavaf yapanlarca görüntülenen güvercin ilgi odağı oldu.
YAŞAM A Haber
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentindeki Beytullah oldukça az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor.
Sınırlı sayıda insanın ziyaret edebildiği Harem-i Şerif'in misafiri bu kez bir güvercin oldu.
Mescid-i Haram'da yere inen bir güvercin, Kabe-i Muazzama'ya yöneldi. Ardından da başını yere koyup kaldırmaya başladı.
Güvericinin namazdaki secdeye benzer bu hareketi o sırada tavaf yapanlarca fark edildi.
Güvercini cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen bir kişi, şaşkınlığını "Sübhanallah. O güvercin ne yapıyor öyle" sözleriyle dile getirdi.
İşte güvercinin başıyla yere eğilip kalkarak secde hareketi yaptığı anlar.