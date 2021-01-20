20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Koronavirüs nedeniyle oldukça az kişinin ziyaret edebildiği 'de ilginç bir görüntü kayda geçti. Kabe'nin yakınında yere inen bir güvercin başıyla yere eğilerek secde hareketi yaptı. Tavaf yapanlarca görüntülenen güvercin ilgi odağı oldu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentindeki Beytullah oldukça az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Sınırlı sayıda insanın ziyaret edebildiği Harem-i Şerif'in misafiri bu kez bir güvercin oldu.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Mescid-i Haram'da yere inen bir güvercin, Kabe-i Muazzama'ya yöneldi. Ardından da başını yere koyup kaldırmaya başladı.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Güvericinin namazdaki secdeye benzer bu hareketi o sırada tavaf yapanlarca fark edildi.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

Güvercini cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen bir kişi, şaşkınlığını "Sübhanallah. O güvercin ne yapıyor öyle" sözleriyle dile getirdi.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

İşte güvercinin başıyla yere eğilip kalkarak secde hareketi yaptığı anlar.

Kabe ziyaretçisi güvercinden ilginç hareket! Başıyla secde yaptı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA