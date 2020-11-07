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İzmir’deki yıkıcı deprem sonrası enkazda solan hayatlar

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Giriş: 07.11.2020 12:51
Güncelleme:07.11.2020 12:51
Kimi çocukluğuna, kimi gençliğine, kimi torunlarına kimi de evlatlarına doyamadı. İzmir'deki 6,6'lık depremde yüzü aşkın can gitti. Yüzlercesi de yaralandı ve enkaz altında hayatını kaybeden her bir isim, ardında hüzünlü bir hikaye bıraktı...

Bir gürültüyle sarsılır her yer bir anda yerle bir olur güvenle sığınılan yuvalar. Çığlıklar yükselir her enkazdan. Moloz yığınları arasında sıkışır hayatlar. Hemen ardından ise uzun bir sessizlik ve çok sonra umudun, umutsuzluğun çağrısı...

Ölümle yaşam arasındaki tek soru... "Sesimi duyan var mı?" Bir ağıt gibi çınlayıverir kulaklarda. Kimi zaman karşılık bulsa da bazen de yanıtsız kalır. Sessizlikte yankılanan o umudun sesi...

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