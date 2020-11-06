İzmir'de deprem sonrası fırsatçılar işbaşında! Bakanlık duruma müdahale etti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören ya da oturdukları binaların yıkılma endişesi duyan vatandaşlar binalardan taşınmaya başladı. Krizi fırsata çeviren bazı nakliye firmaları ise yüksek fiyatlar çekti. Bu fırsatçılık karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve nakliye için fahiş fiyat isteyen nakliye firmalarının kendilerine ihbar edilmesini vatandaşlardan istedi. A Haber muhabiri Emirhan Ergen depremden etkilenen Bayraklı'da yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören ya da oturdukları binaların yıkılma endişesi duyan vatandaşlar binalardan taşınmaya başladı. Krizi fırsata çeviren bazı nakliye firmaları ise yüksek fiyatlar çekti. Bu fırsatçılık karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve nakliye için fahiş fiyat isteyen nakliye firmalarının kendilerine ihbar edilmesini vatandaşlardan istedi.

A Haber muhabiri Emirhan Ergen depremden etkilenen Bayraklı'da yaşanan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı.

Evleri zarar gördüğü için ve yıkılma korkusu yaşayan vatandaşlar taşınmaya başladı. Hasarlı binalardaki taşıma işlemi asansörle dışarıdan yapılırken, hasarsız binadaki vatandaşlar ise normal olarak eşyalarını toplayarak taşınmaya başladı.

TAŞINMA TELAŞINA DÜŞEN VATANDAŞLAR TEPKİLİ



Birçoğu depremzede vatandaşlara gidecek olan ve depremde evleri zarar gören vatandaşların eşyaları taşınması istenen nakliyeciler yüksek fiyatlar vererek krizi fırsata çevirmeye başladı.

Evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımaya bile bin 500 ile 2 bin 500 lira fiyat istediği iddia edildi.

Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Bakanlık ise yaşanan olaylar sonrası devreye girerek bu şekilde fırsatçılık yapanların ihbar edilmesi durumunda haklarında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.