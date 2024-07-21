21 Temmuz 2024, Pazar
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İzmir’deki kan davası cinayetinde yeni gelişme
İzmir'in Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından tabancayla öldürülmüşlerdi. Şüphelilerin, Gürbüz çiftinin oğulları tarafından öldüren eski damadın kardeşi ve kuzeni olduğu, kaçtıkları Çiğli ilçesinde yakalandıkları öğrenildi.