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28.10.2019

İzmir'de 23 yaşındaki genç kız üniversite içinde ölüme böyle gitti! Görüntüler ortaya çıktı

İzmir’de, Ege Üniversitesi Kampüsü içinde traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kızın kazasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini dereceyle bitiren Sezen Zambak (23), 16 Eylül 2019 tarihinde çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktörün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın üniversitedeki ölümüne ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın karşıdan karşıya geçerken traktörün altında kaldığı ve feci şekilde can verdiği görülüyor. Şoför ve yanındakiler, feci kaza sonrası aşağıya inerek sağlık görevlilerine ve emniyete durumu bildiriyor.

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI

İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan traktör şoförü Vehbi B. ise ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı.

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