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İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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Giriş: 17.01.2024 11:08
Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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