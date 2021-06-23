23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon anı kamerada

İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon anı kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2021 10:52
İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 732 parça tarihi eser ele geçirilirken, sıkı takiple gerçekleştirilen operasyon anı görüntülendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen aracı takibe aldı. Dur ihtarına uymayarak jandarma ekiplerinden kaçan araç, Ayrancılar çıkışında jandarma ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde ekipler tarafından yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 adet sikke, 11 adet küpe, kolye ucu ve ok olmak üzere toplam 732 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili araç içerisinde bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı görüntüleri kameralara yansıdı. Drone ile havadan da çekilen görüntülerde jandarmanın şüpheli aracı kovalaması, aracın durdurulması ve şahısların yakalanması ile tarihi eserlerin ele geçirildiği anlar yer aldı.
Zanlıların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doktora coplu saldırı kamerada
Doktora coplu saldırı kamerada
Herkes konuşuyor! İşte yapılma sebebi
Herkes konuşuyor! İşte yapılma sebebi
İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon!
İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon!
Nefes kesen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Nefes kesen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın elinde patlayacaktı
Hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın elinde patlayacaktı
İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı
İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı
Gece saatlerinde büyük şok!
Gece saatlerinde büyük şok!
Duygu Delen davasında yeni karar!
Duygu Delen davasında yeni karar!
Eski koca dehşeti! Önce vurdu sonra canına kıydı
Eski koca dehşeti! Önce vurdu sonra canına kıydı
İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı
İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı
Salgında Delta varyantı tehlikesi! Uzmanlardan kritik uyarı
Salgında Delta varyantı tehlikesi! Uzmanlardan kritik uyarı
Bu görüntüler Ankara'da! Dere taştı evleri su bastı!
Bu görüntüler Ankara'da! Dere taştı evleri su bastı!
Daha Fazla Video Göster