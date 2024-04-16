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İzmir'de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada

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Giriş: 16.04.2024 15:13
Güncelleme:16.04.2024 15:14
İzmir'in Konak ilçesinde bir grubun araç içerisindeki kişiyi tüfekle gasp ve darbetme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sıkı takip yürüten polis ekipleri tarafından yakalanan magandalar gözaltına alınırken, olayda kullanılan Kalaşnikof tüfeğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.
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