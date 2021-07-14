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İzmir'de ormanlara giriş yasaklandı! 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yapılmayacak

A Haber
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Giriş: 14.07.2021 15:24
İzmir Valiliği 30 Ekim'e kadar, ormanlık alanlarda piknik, mangal ve yürüyüş yapılmasını yasakladı. Bölgeden detaylar A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı. Orman yangınları ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu hemen söndürülüyor ancak yine de olası bir büyük yangına önüne geçebilmek adına ve ormanların zarar görmesini engellemek adına İzmir Valiliği böyle bir karar aldı.
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