29 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de Ephesus Hitit Otel'de feci ölüm! Özde Çivici susuzluğunu gidermek isterken hayatından oldu

İzmir'de Ephesus Hitit Otel'de feci ölüm! Özde Çivici susuzluğunu gidermek isterken hayatından oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2021 09:19
CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in iş adamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel’in Halka İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (30), masasının üzerinde duran şişedeki mermer cilasını su sanıp içti. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.
Feci ölüm! Su sanıp içti... FECİ ÖLÜM! SU SANIP İÇTİ...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feci ölüm! Su sanıp içti...
Feci ölüm! Su sanıp içti...
Tartıştığı şahsı öldürdü intihar etti
Tartıştığı şahsı öldürdü intihar etti
5,5 büyüklüğünde korkutan deprem
5,5 büyüklüğünde korkutan deprem
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
3 haftalık bebek çantada bulundu
3 haftalık bebek çantada bulundu
A Haber muhabiri sağanağın vurduğu Edirne’de
A Haber muhabiri sağanağın vurduğu Edirne'de
İnşaatta düştü! Sırtına demir testere saplandı
İnşaatta düştü! Sırtına demir testere saplandı
Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı
Freni boşalan kamyonet çocuk parkına daldı
3 kişi tutuklanmıştı! Yeni gelişme
3 kişi tutuklanmıştı! Yeni gelişme
Sağana yağış etkili oldu! Mahsur kalanlar var
Sağana yağış etkili oldu! Mahsur kalanlar var
Maaşını sorduğu esnaftan Akşener’e tokat gibi cevap
Maaşını sorduğu esnaftan Akşener’e tokat gibi cevap
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Daha Fazla Video Göster