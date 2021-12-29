29 Aralık 2021, Çarşamba
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İzmir'de Ephesus Hitit Otel'de feci ölüm! Özde Çivici susuzluğunu gidermek isterken hayatından oldu
CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in iş adamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel’in Halka İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (30), masasının üzerinde duran şişedeki mermer cilasını su sanıp içti. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.