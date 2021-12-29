İzmir'de Ephesus Hitit Otel'de feci ölüm! Özde Çivici susuzluğunu gidermek isterken hayatından oldu
CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in iş adamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'in Halka İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (30), masasının üzerinde duran şişedeki mermer cilasını su sanıp içti. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.
Giriş Tarihi: 29.12.2021
09:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
09:20
CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in işadamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'in Halkla İlişkiler Birimi'nde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, işyerinde içtiği maddeden fenalaştı.
Foto: Filiz Ceritoğlu Sengel ve eşi Gökhan Sengel
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Ambulans ile hastaneye kaldırılan ve organları zarar gördüğü anlaşılan Çivici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çivici'nin su diye pet şişedeki mermer cilasını içtiği belirtildi.
YILBAŞI HAZIRLIĞI İÇİN Pet şişedeki sıvının, mermer zeminleri parlatmada kullanılan cila olduğu tespit edilirken, olayda ihmali bulunduğundan şüphelenilenlerin ifadesine başvuruldu. Olay, önceki gün Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki Ephesus Hitit Hotel Restaurant'ta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, otelin
Halkla İlişkiler Birimi'nde görevli Özde Çivici (30), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmak için otelde tura çıktı. İddiaya göre; Çivici, yorulunca dinlenmek için çalıştığı odaya gitti. Talihsiz genç kadın, odasındaki masanın üzerinde duran şişedeki sıvıyı su sanıp içti.
Foto: Filiz Ceritoğlu Sengel
Su diye mermer cilası içtiği belirtilen Çivici, hayatını kaybetti. Çivici'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Acı haberi alan baba Adnan Çivici, eşi ve kız kardeşleri Eda ile Gülsüm olay sonrası gözyaşlarına boğuldu.