Anahtarların yerini akıllı kilitler alıyor! Parmak izi ve şifreyle açılan kapılar ne kadar güvenli?

Gelişen teknolojiyle birlikte geleneksel kapı anahtarlarının yerini parmak izi, şifre ve cep telefonuyla çalışan akıllı kilit sistemleri almaya başladı. Günlük hayatı kolaylaştıran bu sistemler, beraberinde dijital güvenlik endişelerini de getiriyor. Peki, evlerimizi korumak için kullandığımız akıllı kilitler siber saldırılara karşı ne kadar güvenli? Bu teknolojiler yeni güvenlik açıklarına yol açabilir mi?