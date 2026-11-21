Bursa yüksek hızlı trene kavuşuyor! Testler başladı, Ankara ve İstanbul 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli–Bursa hattında altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını, test sürecinin başladığını açıkladı. Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde yüzde 83,08 ilerleme sağlanırken test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşmesi hedefleniyor.