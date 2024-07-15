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İzmir’de Çeşme’de orman yangını: 3 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2024 16:51
Alaçatı’daki orman yangını kontrol altına alındı. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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İzmir’de Çeşme’de orman yangını: 3 ölü
İzmir’de Çeşme’de orman yangını: 3 ölü
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