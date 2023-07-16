17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını söndürüldü

İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını söndürüldü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.07.2023 23:40
İzmir ve Manisa’da çıkan 9 orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bugün, İzmir ve Manisa'da çıkan 9 orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti.

Bugün saat 10.40'ta Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkiinde çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.52'de ilk müdahale gerçekleştirildi.

2 uçak, 5 helikopter, 6 dozer, 26 arazöz ve 8 su ikmal aracı ile yapılan müdahaleler sonucunda yangın saat 12.44'te kontrol altına alındı.

Yine Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde saat 11.55'te çıkan orman yangınına; 1 helikopter, 10 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, saat 12.56'da ekiplerce kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde saat 14.10'da ormanlık alanda çıkan yangına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; 2 helikopter, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edildi.

Yangın saat 15.41'de kontrol altına alındı. Gaziemir Görece bölgesindeki saat 16.43'te çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 16.52'de yapılırken; 4 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 6 yer ekibi ile yangın saat 17.06'da söndürüldü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.25'te çıkan orman yangını 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahaleler sonucunda saat 11.50 itibariyle kontrol altına alındı.

Hatay’daki orman yangınında son durum! Bakanlar Ali Yerlikaya İbrahim Yumaklı açıkladı: 2 kişi gözaltında
Hatay’daki orman yangınında son durum! Bakanlar Ali Yerlikaya İbrahim Yumaklı açıkladı: 2 kişi gözaltında
2 ilde 9 orman yangını söndürüldü
2 ilde 9 orman yangını söndürüldü
Düzce’de korkunç kaza: 15 yaralı...
Düzce'de korkunç kaza: 15 yaralı...
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Yangın nasıl çıktı? Bakan, A Haber’de açıkladı
Yangın nasıl çıktı? Bakan, A Haber’de açıkladı
Hatay’da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını!
Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını!
Mimarların sultanı Mimar Sinan!
Mimarların sultanı Mimar Sinan!
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
Şoföre yumruklar savuran maganda kamerada
Şoföre yumruklar savuran maganda kamerada
Önüne çıkan ayıyı ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı
Önüne çıkan ayıyı ‘kışt’ diyerek kovmaya çalıştı
Hayvanat bahçesinde sıcak hava önlemi!
Hayvanat bahçesinde sıcak hava önlemi!
İstanbul’da kuaförde silahlı kavga kamerada
İstanbul’da kuaförde silahlı kavga kamerada
Daha Fazla Video Göster