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İtalya'dan Pfizer'a aşı davası

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 11:48
Güncelleme:18.01.2021 12:39
İtalya'da Pfizer aşısı krizi yaşanıyor. Pfizer firmasının anlaştıkları miktarın %29 daha az aşı göndereceğini açıklamasına İtalya'dan sert tepki geldi. Hatta bu konuda İtalyan hükümeti Pfizer firmasına dava açmaya hazırlanıyor. Ayrıntıları için A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

İtalya'da Pfizer aşısı krizi yaşanıyor. Pfizer firmasının anlaştıkları miktarın %29 daha az aşı göndereceğini açıklamasına İtalya'dan sert tepki geldi. Hatta bu konuda İtalyan hükümeti Pfizer firmasına dava açmaya hazırlanıyor. Ayrıntıları için A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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