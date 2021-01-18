İtalya'dan Pfizer'a aşı davası

İtalya'da Pfizer aşısı krizi yaşanıyor. Pfizer firmasının anlaştıkları miktarın %29 daha az aşı göndereceğini açıklamasına İtalya'dan sert tepki geldi. Hatta bu konuda İtalyan hükümeti Pfizer firmasına dava açmaya hazırlanıyor. Ayrıntıları için A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

İtalya'da Pfizer aşısı krizi yaşanıyor. Pfizer firmasının anlaştıkları miktarın %29 daha az aşı göndereceğini açıklamasına İtalya'dan sert tepki geldi. Hatta bu konuda İtalyan hükümeti Pfizer firmasına dava açmaya hazırlanıyor. Ayrıntıları için A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.