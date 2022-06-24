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İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere acı veda!

DHA
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Giriş: 24.06.2022 14:05
Tarihler 9 Haziran'ı gösterdiğinde İtalya'da korkunç bir olay yaşandı. Eczacıbaşı Holding çalışanlarını taşıyan helikopterin düştüğü ortaya çıktı. Helikopterde bulunan; Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil'in cesetlerine ulaşıldı. Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için bugün Yalova'da tören yapıldı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın da katıldığı törende gözyaşları sel olup aktı…
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