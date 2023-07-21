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İtalya’da tenis topu büyüklüğünde dolu! 1 ölü 110 yaralı

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Giriş: 21.07.2023 22:41
İtalya’nın Veneto bölgesinde görülen tenis topu büyüklüğündeki yaşanan dolu yağışında 1 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralandı.
Tenis topu büyüklüğünde dolu
Tenis topu büyüklüğünde dolu
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