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İsveç'ten getirilen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir |Video

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28.04.2020
İsveç'te koronavirüse yakalanıp, hastanede tedavi edilmeden evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan ağabeyi Fevzi Gülüşken, "Kardeşim İsveç'te hastaneye kaldırıldıktan 2 saat sonra ailesini 'gelin babanızı alın' diye aradılar. Cumhurbaşkanı'mızdan, Sağlık Bakanı'mızdan Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Ben bütün dünyayı gezdim. Bizim vatan gibi dünyada bir vatan yok. Bizim devletimiz gibi devlet yok" dedi.

İsveç'te koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen hastanede tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla, sosyal medyada babası için yardım çağrısı yaptı. Çağrının ardından Türkiye'de yetkililer harekete geçerken, İsveç'e gönderilen uçakla Emrullah Gülüşken ve ailesinin pazar günü Ankara'ya gelmesi sağlandı.

Emrullah Gülüşken'in Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan ağabeyi Fevzi Gülüşken (65), kardeşinin hastalık sürecini anlattı. Kendisi de çifte vatandaş olduğunu anlatan Gülüşken, "Kardeşimle sürekli irtibat halindeydik. Ben de çifte vatandaşım. İsveç'e sürekli gidip geliyorum. Emrullah'ın küçük oğlu Mahmut (6) rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Mahmut, hastanede yapılan iğnenin ardından evine gönderildi. Daha sonra kardeşim hastalandı, koronavirüs tespit edildi. Emrullah, hastanede tedaviye aldıktan 2 saat sonra ailesini arayıp, 'Gelin babanızı alın' dediler. İsveç'te hastanede kardeşime bakmadılar. İsveç'teyken benim başıma da böyle bir olay gelmişti. Çalışırken bir arkadaşımız iş kazası geçirdi, kendi imkanımızla acil servise götürdük. Arkadaşımızın sigortası olmadığını öğrenince hastaneye almak istemediler. Biz de 300 Euro yatırdıktan sonra arkadaşımızı tedaviye alabildik'' diye konuştu.



'DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR'
Kardeşinin Türkiye'ye getirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Gülüşken, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı'mızdan, Sağlık Bakanı'mızdan Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'dir. Ben bütün dünyayı gezdim. Bizim vatan gibi dünyada bir vatan yok. Bizim devletimiz gibi devlet yok. Cumhurbaşkanımız dünyada tek liderdir. Buradan selamlarımı iletiyorum, o mübarek ellerinden öpüyorum."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Emrullah Gülüşken teyzesi Fatma Erin (50) de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah onu muvaffak etsin, başımızdan eksik etmesin" dedi.

Yeğeni Riyat Ertuğrul, "Şükürler olsun ki böyle bir devletimiz vardır. Böyle güçlü bir devletimizin olduğu için Allah'a hamd ediyorum" diye konuştu.

Leyla Gülüşken Başkan Erdoğana teşekkür etti: Davanıza şahit olduğum için şanslıyım LEYLA GÜLÜŞKEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ: DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Emrullah Gülüşken Ankaraya getirildi SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU! EMRULLAH GÜLÜŞKEN ANKARA'YA GETİRİLDİ
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