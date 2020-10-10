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‘İstismar’dan öldüğü söylenen çocuğun anne ve sevgilisinden iğrenç savunma: Eve biri girmiş olabilir

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Giriş: 10.10.2020 10:10
Çorum’da önceki gün rahatsızlanan 3 yaşındaki erkek çocuk R.E.Ş., annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede hayatını kaybeden çocuğun istismardan ölmüş olabileceği şüphesi polisleri alarma geçirdi.
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